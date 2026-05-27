«По барам» по-татарски без спроса: сколько пришлось заплатить за перепевку хита Анны Асти?

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба), которая греет сердца миллионам поклонников своими лиричными хитами, доказала, что умеет добиваться справедливости не только на сцене, но и в суде. Ее лейбл «Феникс Мьюзик» подал иск против видеопортала и администратора канала Сабины Алиевой. Поводом стало исполнение кавера на суперхит «По барам» в эфире проекта «Музлофт-Тур». Причем песню спели на татарском языке, пишет Super.

В иске было указано, что ответчики нарушили исключительные права на произведение. Они не только перевели текст, но и довели его до всеобщего сведения, а также использовали в аудиовизуальном произведении. Всt это без какого-либо разрешения со стороны правообладателя. Изначально компенсацию оценили в 1 млн рублей.

Алиева, администратор канала, нарушение признала. Однако она посчитала сумму завышенной. Суд, изучив материалы, встал на сторону истца лишь частично. Компенсацию снизили до 400 тысяч рублей.

Кроме того, на ответчицу наложили обязательство оплатить госпошлину в размере 22 тысяч рублей. Стас Ярушин, а также владелец видеосервиса, проходившие по делу, от ответственности были освобождены.

