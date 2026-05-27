Врач назвал промежуток, когда солнце «убивает» кожу быстрее всего

Близится летний сезон, а вместе с ним — риск получить солнечные ожоги. Главный областной специалист по дерматовенерологии и косметологии Ольга Янец в беседе с редакцией VSE42.Ru назвала временной промежуток, когда ультрафиолет наиболее опасен для кожи, а также объяснила, почему защита нужна даже в пасмурную погоду.

Солнце становится не только источником тепла и витамина D, но и серьезной угрозой для кожи, если забывать о мерах предосторожности. Ольга Янец, главный областной дерматолог и косметолог, поделилась с изданием простыми, но критически важными правилами летней безопасности.

Первое и главное — нельзя находиться под открытыми лучами в часы максимальной активности светила. По словам эксперта, самый агрессивный ультрафиолет действует в промежутке с 11 утра до 4 часов дня. В это время кожа получает ударную дозу излучения, и риск обгореть возрастает многократно.

Второй блок рекомендаций касается экипировки. В жаркие дни медик советует обязательно использовать солнцезащитные кремы, носить головные уборы и одежду с длинными рукавами. Солнцезащитные очки также входят в обязательный список — они уберегут не только кожу вокруг глаз, но и само зрение.

«Но необходимо учитывать, что даже в пасмурную погоду ультрафиолет опасен. Поэтому защита от солнца нам необходима всегда», — подчеркивает медик.

Облака не являются надежной преградой для ультрафиолетовых лучей, поэтому прятаться за ними от ожогов бесполезно. Защитные средства и разумное поведение на солнце должны стать ежедневной привычкой на все лето, а не только в ясные дни на пляже.

