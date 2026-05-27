Фельдшер перечислила неочевидные «звоночки» смертельно опасного перегрева

Жаркая погода способна не только доставить дискомфорт, но и спровоцировать состояние, угрожающее жизни. Старший фельдшер оперативного отдела Кузбасской клинической станции скорой медицинской помощи имени Н. М. Годлевской Татьяна Кених в беседе с изданием VSE42.Ru назвала четкие симптомы, по которым можно распознать тепловой удар до того, как он приведет к необратимым последствиям.

Летнее солнце — это не только радость, но и серьезное испытание для организма. Когда система терморегуляции дает сбой, развивается тепловой удар. И распознать его вовремя критически важно.

Первый и самый очевидный «звоночек» — высокая температура тела. Но есть и другие, менее очевидные сигналы. Фельдшер Татьяна Кених обращает внимание на изменения в сознании и поведении. Человек может начать заговариваться, проявлять беспричинную раздражительность или неадекватно реагировать на окружающих. В тяжелых случаях возникают галлюцинации, судороги или случается обморок.

Второй важный индикатор — состояние кожных покровов. При классическом тепловом ударе кожа обычно становится горячей и сухой. Даже если на фоне физической нагрузки она остается влажной, организм все равно перестает справляться с собственным охлаждением. Это опасный знак.

Третья группа симптомов касается работы сердца и дыхания. Пульс учащается, но при этом остается слабым. Дыхание становится частым и поверхностным. К этим признакам добавляются сильная головная боль, тошнота и рвота. Нередко возникают мышечные судороги и резкая слабость, когда человек буквально не может поднять руку.

При появлении любого из перечисленных симптомов в жаркую погоду медлить нельзя. Тепловой удар развивается стремительно, и своевременная помощь может спасти жизнь.