Забудьте о кастрюлях с водой: как быстро простерилизовать банки в духовке и микроволновке

Подробный разбор методов обработки тары и секретов длительного хранения закруток:

Почему взрываются банки. Главными причинами становятся попадание воздуха и бактерий из-за некачественной стерилизации, недогретая или влажная тара во момент закатки, а также ошибки в рецептуре (нехватка соли, сахара или уксуса).

Стерилизация в духовке (самый надежный способ). Влажную чистую тару ставят горлышком вниз в холодную духовку и прогревают при 120–150 °C (0,5 л — 10 мин, 1–3 л — от 15 до 25 мин). Банки оставляют остывать внутри, избегая резких перепадов температур.

Стерилизация в микроволновке (самый быстрый способ). На дно банок наливают 1–2 см воды и греют на максимальной мощности 2–5 минут до полного испарения и обработки стенок паром. Металлические крышки ставить в печь категорически запрещено.

Классическая обработка паром. Тару удерживают горлышком вниз над кастрюлей с кипящей водой 10–15 минут. Метод надежный, но занимает много времени и нагревает помещение. Крышки кипятят отдельно 3–5 минут.