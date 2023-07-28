Задержание замглавы администрации Балашихи Евгении Сироты опровергли

Данные о том, что сотрудники администрации городского округа Балашиха и замглавы администрации Балашихи Евгения Сирота были задержаны, не являются достоверными. Об этом сообщается в местных социальных сетях.

По их данным, сейчас все сотрудники, включая заместителей главы, находятся на рабочих местах и выполняют свои служебные обязанности.

Baza до этого писала, что Евгения Сирота была задержана сотрудниками ФСБ, предположительно, за махинации с землей.