Загадочный праздник января: почему мы празднуем Новый год дважды

В ночь с 13 на 14 января в России и ряде других стран отмечается праздник, известный как Старый Новый год. Его появление связано с историческим переходом на григорианский календарь, сообщают « Известия ».

В 1918 году советское правительство издало декрет о введении в стране григорианского летоисчисления, что привело к смещению дат на 13 дней. При этом Русская православная церковь сохранила богослужебный год по юлианскому календарю. В результате традиция встречать Новый год по старому стилю, в ночь на 14 января, сохранилась в народном сознании как самостоятельный праздник.

Старый Новый год рассматривается как завершающий день рождественско-новогоднего периода. В отличие от шумных торжеств 31 декабря, его часто отмечают в более спокойном, семейном формате. Сохраняются и некоторые народные обычаи, такие как щедрование (обход домов с праздничными песнями-щедровками) и посевание (символический посев зерна в доме для привлечения благополучия). Также распространены девичьи гадания.

С праздником связано множество народных примет и бытовых запретов. Считается, например, что в этот день нельзя ссориться, давать деньги в долг или выносить мусор из дома, чтобы не навлечь неудачу. Погодные приметы 14 января традиционно трактуются как предсказание характера будущего лета и урожая.

Помимо России, аналогичные празднования по юлианскому календарю существуют в Сербии, Черногории, Швейцарии (День святого Сильвестра), а также в некоторых регионах Северной Африки.

