Займет не менее 3 дней: россиянку, застрявшую на пике Победы, спасут — но надо идти пешком

Четыре спасателя отправились на помощь российской альпинистке Наталье Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы в Киргизии 12 августа. Об этом в беседе с РЕН ТВ сообщил пресс-секретарь Минобороны Киргизии Алмаз Сарбанов.

В Киргизии продолжается операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы. К ней выдвинулась группа из четырех спасателей.

По словам пресс-секретаря Минобороны Киргизии Алмаза Сарбанова, им предстоит сложный путь до Наговициной, который, по предварительным оценкам, займет около трех дней. Еще столько же времени потребуется на спуск.

Сарбанов подчеркнул, что эти сроки ориентировочные и могут измениться в зависимости от погодных условий, так как добираться до альпинистки придется пешком.

Ранее застрявшую на горе в Киргизии россиянку пообещали спасти в третий раз.