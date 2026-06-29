Квартиры за миллионы, а дороги — с ямами: провал асфальта напугал жительницу Кемерова

По словам пострадавшей, она двигалась по дороге и не заметила опасного участка — асфальт внезапно ушел у нее из-под ног, и она провалилась в яму. Местная жительница рассказала, что серьезных травм удалось избежать, однако пережитый шок и сильное возмущение остались.

Девушка отметила, что не порезалась, хотя внутри ямы находилось большое количество мусора и осколков. Особое возмущение у нее вызвало то, что этот опасный провал стоит не первый день, но на него никто не реагирует. Учитывая, что это место предназначено для парковки автомобилей, аномалия представляет серьезную угрозу как для пешеходов, так и для владельцев машин, которые могут не заметить опасность.

«Чудом не переломала ноги, не порезалась, внутри много мусора, яма стоит не первый день, и на это никто не обращает внимания, а это место вообще предназначено для парковки», — рассказала собеседница «Сибдепо».

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