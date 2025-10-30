Защита прав проживающих: в ЕГРН добавят данные об отказниках от приватизации

С 1 сентября в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начали включать сведения о лицах, которые имели равные права с собственником на момент приватизации жилья либо выплаты паевого взноса в жилищном или жилищно‑строительном кооперативе (ЖК и ЖСК). Об этом сообщила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева в беседе с агентством « Прайм ».

Согласно нововведению, в реестр попадают:

отказники от приватизации;

члены семьи собственника кооперативного жилья (в том числе бывшие) — на момент внесения последнего паевого взноса.

Чтобы внести данные в ЕГРН, собственник должен подать соответствующее заявление. Срок рассмотрения — пять рабочих дней.

Новация призвана решить две задачи:

Защитить права лиц, имеющих право на пожизненное проживание, от возможного ущемления при продаже или залоге недвижимости.

Снизить риски для покупателей и залогодержателей, исключив потенциальные претензии со стороны проживающих в квартире лиц.

При этом юрист отмечает одно существенное ограничение: пока подать заявление может только собственник. Манджиева считает, что следовало бы разрешить и самим потенциальным правообладателям инициировать внесение данных — это упростило бы проверку недвижимости для покупателей и банков, а также обеспечило бы более надежную защиту прав проживающих.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.