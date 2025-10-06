Застряли на высоте 4200 метров под Эверестом: спасатели бросили вызов метели, чтобы эвакуировать сотни туристов

Более 350 путешественников были эвакуированы из заснеженной ловушки в высокогорной долине Карма в Китае, ведущей к подножию Эвереста.

Мощная метель, обрушившаяся накануне, парализовала движение в лагерях на высоте 4200 метров, где оказались заблокированы около тысячи человек. Сильный ветер и нулевая видимость создали критическую ситуацию, засыпав снегом палатки и перекрыв пути к отступлению.

Благодаря оперативной работе спасателей и местных жителей, первая группа туристов уже доставлена в безопасный район. Со всеми оставшимися на склоне поддерживается связь.

