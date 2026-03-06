Застрявшие в Иране россияне не могут связаться с родными из-за «Моссада» и проблем с Сетью

Российские туристы, оказавшиеся в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, столкнулись с полной изоляцией, сообщил телеграм-канал SHOT. Уже несколько дней их родственники не могут получить никаких вестей. Причина — масштабное отключение интернета и хакерские атаки cо стороны израильской разведки «Моссад» на местные мессенджеры.

В стране заблокированы все международные приложения для связи, включая Telegram. Единственный местный мессенджер «Бале», который позволял поддерживать связь с близкими, также недоступен: он подвергся мощной хакерской. Злоумышленники не только вывели приложение из строя, но и взломали переписки пользователей. Вместо сообщений на экранах теперь высвечивается надпись: «Updaiting» («Обновляется»).

Родственники застрявших россиян находятся в отчаянии: они просят иранцев, находящихся в других странах, позвонить своим знакомым в Иран с местных сим-карт, чтобы хоть как-то узнать об их состоянии. По некоторым данным, интернет в Иране отсутствует уже около недели.

