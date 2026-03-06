Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за отмены рейсов в ОАЭ

Российские туристы столкнулись с проблемой вылета со Шри-Ланки после массовой отмены рейсов в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пострадавших пассажиров, накануне авиакомпании AirArabia, а также ряд других перевозчиков отменили рейсы в Дубай, Шарджу и Абу-Даби.

Путешественники, оказавшиеся в затруднительном положении, рассказывают, что при попытке забронировать билеты на другие даты сайты авиакомпаний выдают ошибку. При этом продажи на ближайшие числа продолжаются в обычном режиме, что вызывает недоумение у пассажиров. Люди опасаются, что купленные билеты также могут быть аннулированы.

В поисках выхода из ситуации туристы обратились в посольство РФ на Шри-Ланке. Дипломаты рекомендовали самостоятельно приобретать билеты через альтернативные направления, однако стоимость таких вариантов достигает 200 тыс. рублей, что доступно далеко не всем. Кроме того, в консульстве упомянули о возможности вылета рейсами RedWings, но, как пояснили туристы, эти борта являются чартерными и предназначены для организованных туристических групп, а не для самостоятельных путешественников.

В самом посольстве предупредили о возможных дальнейших отменах рейсов «в связи со сложившейся ситуацией», не уточняя деталей. Официальные авиационные власти ОАЭ и Шри-Ланки пока не комментировали причины сбоя в расписании. На данный момент десятки россиян вынуждены искать варианты возвращения на родину через другие страны или ждать прояснения обстановки. Некоторые из них уже начали объединяться в социальных сетях для совместного решения проблемы и поиска юридической помощи.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Дубая участились кражи посадочных талонов у россиян.