«Завтрак хищника»: в Индии ищут зверя, растерзавшего мужчину по пути из гостей

В индийском штате Тамилнад крупный дикий зверь напал на 55-летнего мужчину, что привело к его гибели. Как пишет издание The New Indian Express, трагедия разыгралась с местным жителем по имени Пушталь Куттан.

Мужчина пропал после того, как навестил своего престарелого отца в соседней деревне. На следующее утро его обезображенное тело было обнаружено в зарослях неподалеку от лесной дороги. Жители деревни, принимавшие участие в поисках, рассказали, что к месту находки вели кровавые следы и клочья одежды погибшего.

В лесничестве подтвердили, что хищник частично съел свою жертву. Чтобы установить личность убийцы, на месте преступления уже установлены фотоловушки. Специалисты пока не могут точно сказать, кто совершил нападение — тигр или леопард. Тем временем местные жители, напуганные случившимся, вышли на акцию протеста. Они требуют от властей как можно скорее поймать опасного зверя, чтобы предотвратить новые жертвы.

Ранее сообщалось о том, что два брата-рыбака из Индии пережили нападения тигра и чудом остались живы.