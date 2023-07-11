Зеленский: Украина сделает НАТО сильнее

Зеленский приехал в Вильнюс, где выступил на концерте, проходящем в поддержку присоединения Украины к НАТО. В своем выступлении президент Украины заявил, что прибыл сюда с верой в решение западных партнеров, и рассчитывает, что эта вера превратится в уверенность, которую, по его мнению, заслужила Украина. Он также призвал НАТО быть сильной и не думать о России, принимая итоговое решение. По мнению Зеленского, НАТО сможет дать необходимую Украине защиту, а она сделает альянс сильнее.

На концерте также присутствовал президент Литвы, вместе с которым Зеленский развернул на сцене флаг Украины. Ранее сообщалось, что глава Украины выступит и на саммите НАТО, но затем СМИ опровергли эту информацию.