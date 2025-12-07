«Ждать осталось недолго»: богословы озвучили три признака грядущего конца света

В богословских кругах Русской Православной Церкви вновь поднимается тема эсхатологии — учения о конечной судьбе мира и человека. Обсуждение концентрируется на анализе конкретных признаков, которые, согласно христианскому вероучению, будут свидетельствовать о приближении конца времен и Второго пришествия Христа, пишет rusamara.

Среди ключевых материальных предвестников называется восстановление Иерусалимского храма на историческом месте. Это событие, отсутствующее на данный момент, рассматривается как один из главных внешних сигналов наступления последнего периода земной истории.

Параллельно богословы указывают на важность духовно-нравственных критериев. В качестве основного признака называется глубокое охлаждение веры и любви в обществе. Подчеркивается, что масштабное нравственное оскудение, распространение равнодушия и утрата духовных ориентиров коллективно трактуются как внутренний симптом деградации, предсказанный в рамках эсхатологической модели.

Отмечается, что интерес к данной теме среди верующих традиционно обостряется в периоды глобальных кризисов и социальных потрясений, однако церковное учение призывает сосредоточиться не на вычислении дат, а на личном духовном делании.

