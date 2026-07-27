Жених заступился за друга и погиб: появились детали трагедии на свадьбе в Ачинске

В Ачинске Красноярского края 28-летний мужчина скончался после конфликта на своей свадьбе. По предварительным данным, причиной смерти стало ножевое ранение, полученное во время попытки защитить друга, передает Newslab.

Конфликт на свадьбе закончился трагедией

В Ачинске во время свадебного торжества произошла трагедия. 28-летний жених получил смертельное ранение после конфликта между гостями разных компаний.

По данным издания «Города А», свадьба проходила 10 июля в одном из кафе города. В конце вечера между другом жениха и посетителями, отмечавшими рядом юбилей, возникла ссора. Один из участников конфликта ударил товарища молодожена по лицу, после чего жених попытался вмешаться.

Мужчина умер спустя несколько дней

Во время потасовки мужчина получил удар ножом в область сердца и легкого. Сначала его доставили в медицинское учреждение Ачинска, а затем эвакуировали вертолетом в Красноярск.

Несмотря на усилия врачей, состояние пострадавшего ухудшилось. У него возникли осложнения, включая отказ почек и пневмонию. 19 июля мужчина скончался.

Подозреваемый находится под стражей

Подозреваемый в убийстве самостоятельно пришел к правоохранителям. По словам вдовы погибшего, мужчину отправили в СИЗО, однако он мог заключить контракт.

Официальных комментариев от ведомств по этому поводу пока не поступало.