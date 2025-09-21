Женщина из Краснодарского края обманула более 20 россиянок на миллионы

В Сочи женщина, называющая себя финансовым коучем, обманула своих учениц, похитив у них миллионы рублей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Более 20 жительниц России сообщили, что стали жертвами мошеннических действий Марии Стекольщиковой, уроженки Краснодарского края. Эта особа проводит тренинги, посвященные саморазвитию, и выставляет себя преуспевающим трейдером. В своих аккаунтах в социальных сетях Стекольщикова уверяет, что способна научить любого зарабатывать деньги, если ему передадут средства для инвестирования.

Обманутые клиентки вложили суммы от полумиллиона до 7 млн руб., однако обещанного обогащения так и не дождались. Общий размер нанесенного ущерба оценивается в 20 млн руб. Потерпевшие неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве, но уголовные дела не были возбуждены — вместо этого им рекомендовали обращаться в судебные инстанции.

Нескольким обманутым удалось выиграть судебные процессы, и теперь аферистка обязана, как минимум, компенсировать причиненный ущерб. Однако она пренебрегает решениями суда и продолжает обманывать других российских гражданок.

