Аферист со статусом банкрота обманул 40 инвесторов и сбежал с их миллионами

Московский предприниматель, имеющий официальный статус банкрота, скрылся с миллионами рублей, полученными от не менее 40 инвесторов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал.

Пострадавшие сообщили, что аферист встречался с клиентами в специально арендованном офисе, демонстрировал презентации прибыльных проектов и заключал договоры, предлагая в залог техническое оборудование. Один из вкладчиков передал мошеннику в феврале 2025 года 3,5 млн рублей на годовой инвестиционный проект, но не получил ни выплат, ни возврата средств.

Обманутые инвесторы создали чат для координации действий, где выяснили, что «предприниматель» как минимум с 2021 года являлся банкротом и не вел реальной деятельности. Сотрудники в его офисе создавали видимость работы, а все проекты оказались фиктивными. При этом как физическое лицо аферист владеет имуществом на сумму порядка 50 миллионов рублей.

Группа потерпевших готовит коллективное обращение в суд и правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что похороненный бизнесмен-мошенник неожиданно «воскрес» на свадьбе дочери.