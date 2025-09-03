Женщины-лидеры против копирования Запада: что обсуждали на Неделе моды в Москве

На главной сцене Зарядья в рамках Недели моды в Москве прошла дискуссия «Ее правила», где женщины-лидеры обсудили будущее российского фэшна. Генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская сформулировала новый подход к пониманию роскоши.

Ключевой темой стала возможность создания сильного локального премиум-сегмента, независимого от западных трендов. Маляревская подчеркнула, что современный потребитель ищет не просто функциональность, а уникальный опыт и философию, созвучную его собственным ценностям. Именно способность бренда предвосхищать ожидания клиента становится ключевым конкурентным преимуществом в премиальном сегменте.

В качестве успешного кейса Маляревская привела стратегию развития Radio Monte Carlo. Медиахолдинг создал вокруг бренда целую экосистему премиальных активностей: Golf Cup, Регату и собственную линию одежды Monte Carlo est.2025. Эти проекты объединены идеей безупречного вкуса и сформировали закрытое сообщество людей, разделяющих общие ценности. Такой подход позволяет тотально погрузить целевую аудиторию в философию бренда через все органы чувств.

Важным условием успеха Маляревская назвала личный пример топ-менеджеров и создателей брендов, которые должны сами воплощать транслируемые ценности. Участницы дискуссии, включая учредителя фонда Ирину Текслер и теннисистку Светлану Кузнецову, сошлись во мнении, что локальность сегодня является активом, а не ограничением. Российские бренды способны создавать сильные независимые проекты в премиум-сегменте, сохраняя самобытность и формируя новые эстетические тренды.