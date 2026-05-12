«Жены приходят и плачут»: гинеколог развеял мифы об интимной жизни после 60

В обществе принято либо стыдливо молчать о сексе после шестидесяти, либо отпускать шутки про «ревень». Однако реальность такова, что потребность в близости, нежности и даже страсти никуда не исчезает с выходом на пенсию. О том, как на самом деле обстоят дела и о чем молчат пациенты, REGIONS рассказал врач-гинеколог Иван Капустин.

По его словам, к 60 годам организм женщины уже несколько лет живет без эстрогенов. Это ведет к сухости, истончению слизистой и болям при половом акте, что называется атрофическим вагинитом. Снижается и уровень тестостерона, влияющий на либидо. Желание может стать реже, но полностью не пропадает — оно делается более спокойным и осознанным, зависимым от эмоциональной близости. Самая частая жалоба на приеме, по словам Капустина, звучит так: «Доктор, мне больно, я не хочу, муж обижается». При этом женщины искренне верят, что это возрастное и неизлечимое. Врач же настаивает, что сухость и боль корректируются увлажняющими средствами и местными эстрогенами, а либидо — разговором с психологом и гормональной поддержкой.

У мужчин после 60 снижается тестостерон, страдает эрекция, увеличивается время между близостью. Ситуацию усугубляют сопутствующие болезни — гипертония, диабет, патологии простаты, — а также лекарства, которые напрямую снижают либидо. Однако мужчины стесняются обсуждать это даже с врачом, считая проблему приговором. Капустин отметил, что жены таких пациентов приходят и плачут, потому что знают: муж просто боится не справиться. А эректильная дисфункция успешно лечится — от таблеток до имплантов, нужно лишь переступить через стыд и дойти до уролога.

Врач перечислил главные препятствия для интимной жизни в зрелом возрасте. На первом месте сухость влагалища, которая решается лубрикантами и местными гормонами. На втором — эректильная дисфункция, корректируемая урологом. Далее идут болезни партнера, требующие адаптации, прием лекарств, снижающих желание, и психологические барьеры — стыд, страх неудачи, застарелые обиды. Все эти проблемы, по мнению гинеколога, не являются нерешаемыми, а искусство любви после 60 — это искусство адаптации.

Капустин также развенчал распространенные мифы. По данным исследований, около трети людей старше 60 ведут регулярную половую жизнь. После менопаузы желание не пропадает навсегда — многие переживают «вторую молодость», когда уходят страхи беременности и карьерные заботы. Эректильная дисфункция — не возрастная норма, а заболевание. А близость — это не только проникновение, но и ласки, поцелуи, объятия, взаимная нежность.

Немедленно обратиться к специалисту врач советует при боли, не проходящей после лубриканта, кровянистых выделениях, внезапной потере либидо, эректильной дисфункции дольше трех месяцев, сильной сухости и жжении. Он подчеркнул, что пациентки, терпевшие боль годами, плакали от облегчения, когда им выписывали простой увлажняющий крем.

Подытоживая, Капустин призвал людей старшего поколения не прятать свою сексуальность, ставшую более зрелой, осознанной и нежной, и не верить тем, кто говорит, что уже поздно. Поздно, по его словам, только когда человек сам так решил.