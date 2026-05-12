Как отличить забывчивость от болезни Альцгеймера, и почему магний и гинкго билоба не спасут

Потеряли ключи или забыли имя нового знакомого — многие списывают это на усталость или возраст. Но где грань между безобидной забывчивостью и первыми симптомами деменции? Заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы, врач-невролог Светлана Александрова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, на какие сигналы стоит обратить внимание, почему популярные БАДы бесполезны и что на самом деле помогает сохранить память.

Повторяете вопросы — к врачу

Небольшие эпизоды забывчивости — потеря ключей, забытое имя нового знакомого — чаще всего не опасны, пояснила Светлана Александрова.

«Это отражает нормальные возрастные изменения внимания и рабочей памяти, усталость или стресс», — рассказала эксперт.

А вот первые признаки деменции проявляются иначе.

«Нарушение ориентации во времени и пространстве, повторение одних и тех же вопросов, утрата навыков повседневной жизни — вот что должно насторожить», — предупредила невролог.

БАДы и ноотропы: доказательств нет

Популярные добавки вроде гинкго билоба, ноотропов, магния и куркумы не имеют убедительных доказательств значимого улучшения памяти у здоровых людей, подчеркнула Александрова.

«Эффективнее — лечение основного заболевания, контроль сосудистых факторов, регулярная когнитивная стимуляция и физическая активность», — пояснила врач.

Что действительно помогает сохранить память

По словам невролога, на развитие болезни Альцгеймера влияют стресс, депрессия, тревожность, а также огромный поток информации. При этом уже научно доказано, что тренировка мозга через изучение нового, комбинированные когнитивные упражнения и физическая активность поддерживают память и замедляют возрастные изменения, резюмировала эксперт.

А вот у молодых людей проблема с памятью чаще связана с образом жизни. Невролог объяснил, что забывчивость возникает не от повреждения памяти, а от снижения концентрации — из-за стресса, многозадачности, недосыпа и недостатка движения.