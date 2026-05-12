Компания из Щелкова присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда»

Компания, специализирующаяся на выпуске полимерной упаковки и базирующаяся в Щелкове, стала новым участником федерального проекта «Производительность труда». Информацию об этом подтвердили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Стартовым этапом для предприятия стало проведение совместного совещания с экспертами Регионального центра компетенций Подмосковья. В ходе конструктивного диалога стороны детально проработали стратегию внедрения передовых методов оптимизации и выбрали пилотный участок для апробации новых подходов. Им оказалось производство полимерных пакетов с вырубными ручками — направление, обладающее значительным потенциалом для совершенствования технологических процессов.

Совместная рабочая группа, сформированная из сотрудников компании и наставников РЦК, обозначила четкие целевые показатели для пилотного участка: снижение длительности производственных циклов на 10%, сокращение объемов незавершенного производства на 10% и рост производительности труда на 10%.

Достижение этих показателей не станет конечной точкой — после успешного завершения экспериментального этапа руководство «Гаммафлекса» планирует масштабировать отработанные методики на все производственные мощности компании. Такой подход позволит добиться комплексного улучшения операционной деятельности: минимизировать потери, оптимизировать загрузку оборудования, сократить временные затраты на выпуск продукции и в итоге повысить общую рентабельность бизнеса.

