В больнице Красногорска спасли мужчину, который чуть не задохнулся из-за горошины

Специалисты Красногорской больницы спасли мужчину, который случайно вдохнул горошину. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя с одышкой, сильным кашлем и бронхиальной астмой. Выяснилось, что во время ужина он вдохнул зеленую горошину.

В ходе бронхоскопии было обнаружено, что инородное тело частично перекрыло просвет промежуточного бронха. Это могло привести к дыхательной недостаточности и тяжелому воспалению легкого.

Врачи аккуратно извлекли горошину с помощью специальных эндоскопических щипцов и провели санацию дыхательных путей. После этого состояние пациента быстро стабилизировалось. Через несколько дней его выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход комплексного капремонта здания под хирургический корпус Можайской больницы.