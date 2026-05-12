Пассажиры Подмосковья совершили почти 3 млн поездок в автобусах Мострансавто за праздники

В период праздничных выходных, с 9 по 11 мая, жители и гости Подмосковья совершили более 2,9 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто», больше всего поездок зафиксировали в понедельник, 11 мая, — более 1 млн. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиры могли добраться до мест проведения праздничных мероприятий, а также до туристических достопримечательностей и популярных точек притяжения региона. За майские праздники более 1,3 млн поездок совершили с использованием социальных карт, более 1 млн - оплатили банковскими картами, порядка 510 тыс. - транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

В числе самых востребованных маршрутов оказались № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)», № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская)» и № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)». Больше всего поездок совершили пассажиры МАП № 10 г. Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.