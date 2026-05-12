Боязнь высоты объяснили по-новому — и это не то, что вы думали

Странная слабость в ногах у края обрыва или на большой высоте может быть не просто «нервами», а работой защитного механизма вашего организма, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Бристольского университета. Ученые выяснили, что рядом с опасным перепадом высот нервная система усиливает сигналы, идущие от стоп.

По словам профессора анатомии Бристольского университета Мишель Спир, мозг словно «прибавляет громкость» ощущениям, которые отвечают за равновесие, положение тела и контакт с поверхностью. Обычно эта информация обрабатывается фоном, но у края высоты она может становиться почти физически заметной.

Стопы покрыты множеством рецепторов, которые отслеживают давление, вибрацию и распределение веса. Когда риск падения повышается, организм начинает внимательнее следить за этими сигналами, заставляя человека двигаться осторожнее.

Из-за этого у некоторых появляются покалывание, гудение, тяжесть в ступнях, дрожь, слабость в коленях или желание замереть и не приближаться к краю. Другие люди почти не замечают этих сигналов, поэтому высота дается им легче.

Спир считает, что такой механизм мог быть эволюционной защитой: для наших предков падение с высоты часто было смертельным. Однако если мозг слишком явно выводит эти ощущения в сознание, полезная осторожность легко превращается в тревогу и страх высоты.