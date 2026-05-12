Первые строчки Shazam и миллионы просмотров: ИИ-кавер Уэста на песню Шатунова возглавил мировые чарты

Интернет и мир музыки всколыхнула сенсация, которая еще раз доказала: сегодня реальность и вымысел разделяет лишь тонкая грань, которую легко стирает искусственный интеллект (ИИ). Видео, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет на концерте песню покойного солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова «Седая ночь», стало вирусным за считанные часы, сообщает Super.ru. Ролик, сгенерированный нейросетью, занял первые строчки мирового чарта Shazam (сервис, позволяющий определить, какая песня играет), а количество просмотров на YouTube перевалило за 29 млн.

Авторы этого ИИ-шедевра, как они сами признались, ставили перед собой амбициозную цель: объединить два совершенно разных, даже противоположных мира. С одной стороны — эпатажный стиль, экспрессия и скандальная репутация Уэста. С другой — глубокая ностальгия, душевная боль и ушедшая эпоха 90-х, которую олицетворяет творчество Шатунова. И, судя по реакции публики, им это удалось. Миллионы людей поверили в реальность этого выступления, комментировали «живой» голос Йе и его манеру поведения на сцене.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Тбилиси 12 июня.