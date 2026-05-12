Сезон клещей открыт: как проходит борьба с насекомыми в Городском округе Пушкинский

В Городском округе Пушкинский стартовала масштабная обработка от клещей — они сейчас особенно активны и могут переносить опасные инфекции. Под обработку попали парки, скверы, лесополосы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха у водоемов и участки вдоль дорожек.

Работы проводят по вечерам и ночью, чтобы снизить риск контакта людей с препаратами. В Пушкино и Красноармейске обработка начнется 13 мая, в других районах сроки могут отличаться: где‑то ее уже завершили, где‑то проведут в ближайшие две недели.

Для борьбы с опасными насекомыми используют сертифицированные средства: «Цифокс», «Таран», «Медилис‑Ципер», «Бифенмакс» и «Циперметрин». Они безопасны для людей и животных при соблюдении рекомендаций.

Жителям советуют не посещать обработанные территории 3–4 часа после работ, а выгуливать питомцев там можно только через 3–5 суток. Для защиты во время прогулок специалисты рекомендуют носить закрытую обувь, обрабатывать одежду акарицидными средствами, заправлять брюки в носки и каждые 15–20 минут осматривать себя. Лучшая защита от клещевого энцефалита — вакцинация.