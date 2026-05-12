Сергиев Посад получил федеральную недвижимость для развития городской среды

Сергиево‐Посадский городской округ пополнил свой имущественный фонд: из федеральной собственности на безвозмездной основе ему передали земельный участок площадью 0,4 га и 5 объектов инфраструктуры. Недвижимость расположена рядом с детским садом №3 в военгородке Сергиев‐Посад‐7. Среди переданных объектов значатся детские площадки и автостоянка.

Передача состоялась благодаря конструктивному взаимодействию Министерства имущественных отношений Московской области и Министерства обороны РФ.

Полученные активы дадут местной администрации возможность полноценно управлять территорией: теперь власти смогут оперативно планировать и проводить необходимые ремонтные работы, заниматься благоустройством и обеспечивать надлежащее содержание объектов. Это имеет особую значимость для зон, примыкающих к социальным учреждениям, в частности, к детским садам, где безопасность и комфорт должны быть на первом месте.

Практика передачи неиспользуемых федеральных активов муниципалитетам доказала свою эффективность: такой подход помогает быстро решать насущные местные задачи. Благодаря ему удается устранять потенциально опасные объекты, приводить в порядок существующие пространства, создавать современные детские площадки, организовывать комфортные общественные зоны для отдыха и досуга жителей.

