Ест как воробушек, а толстеет: терапевт перечислила болезни, которые заставляют набирать вес при обычном питании

Человек не переедает, не злоупотребляет сладким и мучным, старается двигаться, а стрелка весов упрямо ползет вверх. Диетологи разводят руками, фитнес-тренеры советуют больше тренироваться, а знакомые шепчут за спиной: «Просто мало старается». Однако, как объяснила в беседе с REGIONS терапевт из Домодедова Александра Куденко, иногда причина лишнего веса кроется в реальном заболевании, которое нарушает обмен веществ. Организм начинает запасать жир даже из обычной еды и сопротивляется любым попыткам похудеть.

Гипотиреоз: когда щитовидка засыпает

По словам врача, самая частая эндокринная причина необъяснимого набора веса — снижение функции щитовидной железы. Гормонов, регулирующих скорость метаболизма, становится мало, все процессы замедляются, калории сжигаются хуже, а неиспользованная энергия откладывается в жир. Человек при этом мерзнет, страдает от сухости кожи, ломкости волос, запоров и отечности лица. Куденко рассказала, что к ней часто приходят женщины после сорока с жалобами на резкий набор веса при неизменном питании. Осмотр почти всегда выявляет сухую кожу, одутловатое лицо, редеющие брови, а анализы подтверждают гипотиреоз. Заместительная терапия синтетическими гормонами за две-три недели нормализует метаболизм и останавливает рост веса, но уже накопленный жир без диеты и спорта никуда не денется.

Инсулинорезистентность: голод, который не унять

Вторая по распространенности причина — потеря чувствительности клеток к инсулину. Поджелудочная железа в ответ выбрасывает все больше этого гормона, а он напрямую стимулирует накопление жира, особенно в области талии. Человека преследует постоянный голод и тяга к сладкому, после еды клонит в сон, на коже могут появиться темные пятна в складках. Без лечения состояние переходит в сахарный диабет второго типа. Терапия включает низкоуглеводную диету, физическую активность и препараты, повышающие чувствительность к инсулину.

Синдром Кушинга: когда гормон стресса берет верх

Более редкое заболевание, при котором организм вырабатывает слишком много кортизола. Жир откладывается по характерному типу: лицо становится лунообразным и красным, на животе и бедрах появляются багровые растяжки, спина и верх тела полнеют, а руки и ноги остаются худыми. Добавляются высокое давление, мышечная слабость и беспричинные синяки. Куденко вспомнила случай пациентки, которая перестала есть совсем, но вес все равно рос. Причиной оказалась опухоль надпочечника. После ее удаления человек за полгода изменился до неузнаваемости, но без операции похудеть было невозможно.

Поликистоз яичников: андрогены против фигуры

До 20 процентов женщин репродуктивного возраста страдают от СПКЯ. Повышенный уровень мужских гормонов и сопутствующая инсулинорезистентность заставляют набирать вес даже при скромном питании. Жир копится на животе, появляются акне, рост волос по мужскому типу и нарушения цикла. Лечение комплексное и медленное, но при правильном подходе вес поддается контролю.

Стресс, который запасает на черный день

Хронический стресс повышает кортизол, и организм начинает откладывать жир в области живота как самый доступный источник энергии на случай экстренной ситуации. Параллельно нарушается сон, растет тяга к сладкому и жирному. Нормализация сна, прогулки, медитация и отказ от информационного шума порой дают больший эффект для похудения, чем жесткая диета.

Лекарства-предатели

Вес может расти и из-за препаратов. Гормональные средства, некоторые антидепрессанты, антипсихотики, противосудорожные и бета-блокаторы способны замедлять метаболизм, повышать аппетит или задерживать воду. Куденко призвала не бросать таблетки самостоятельно, а обратиться к лечащему врачу за возможной заменой на менее «весогенный» аналог.

Что делать, если вы подозреваете у себя заболевание

При необъяснимом наборе веса терапевт советует не морить себя голодовками, а прийти к врачу и попросить базовое обследование: общий анализ крови, биохимию, гормоны щитовидной железы, глюкозу и инсулин натощак и после еды, кортизол в крови или слюне, а женщинам — половые гормоны и УЗИ органов малого таза. Результаты подскажут, к какому специалисту идти дальше. Терапевт призвала всех, кто годами мучается диетами без результата, перестать себя винить, сдать анализы и найти истинную причину — только тогда усилия похудеть наконец принесут плоды.