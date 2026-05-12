Техника тонула в жиже, мотоциклы вытаскивали вручную: как прошел «Прохват» в Кемерове

Рев двигателей сотрясал окрестный лес, грязевые фонтаны взлетали из-под колес, а мотоциклы буквально взмывали в воздух на сложнейших участках бездорожья. В областном центре Кузбасса состоялся «Прохват» — одно из наиболее зрелищных событий эндуро-сезона, собравшее десятки райдеров из нескольких сибирских регионов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

С самого утра к месту старта стекались колонны мотоциклов и автомобили с прицепами. На трассе, по информации организаторов, можно было встретить участников из Новосибирска, Томска, Красноярска, Алтайского края и, разумеется, самого Кузбасса. Одни гонщики прибыли побороться за высокие места, другие — просто испытать свои силы на сложном лесном маршруте после долгой зимы.

«С каждым годом людей становится все больше. Многие приезжают семьями и уже воспринимают это как большое открытие сезона», — рассказали организаторы.

Для спортсменов подготовили трассу с естественными препятствиями: поваленные стволы деревьев, глубокие колеи, обрывистые подъемы и вязкая грязевая каша. На отдельных отрезках, как отмечают очевидцы, техника попросту утопала в жиже, и гонщикам приходилось вызволять своих железных коней практически вручную.

На самых трудных участках зрители, по свидетельствам очевидцев, буквально затаивали дыхание. Мотоциклы срывались в колею, опрокидывались на бок в грязи, но спустя считанные секунды райдеры снова вырывались вперед под гул моторов и одобрительные крики публики. Особенно бурные эмоции у толпы вызывали зрелищные прыжки через препятствия, а также моменты, когда спортсменам удавалось с первой попытки покорить крутые подъемы.

