Где купить и даже собрать самому: гид по ягодным хозяйствам Подмосковья‑2026

За последние несколько лет выращивание ягодных культур в Московской области не только стало одной из самых быстрорастущих отраслей регионального агробизнеса, но и превратилось в значимый источник свежей продукции для местных жителей. Насколько же доступны для рядового потребителя сезонные ягоды подмосковного производства? Этот вопрос корреспондент издания REGIONS адресовал официальным представителям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Рост ягодных плантаций

Согласно информации из ведомства, за последние три года площадь земель, отведенных под ягодные насаждения в Московском регионе, выросла более чем на треть. В настоящее время, уточнили в министерстве, эти угодья занимают около 553 гектаров.

«Объемы производства ягод тоже растут: если в 2023 году собрали 1931 т, то в этом году показатель планируется на уровне 2250 т», — сообщили в региональном Минсельхозе.

Данное увеличение, как пояснили в ведомстве, объясняется сокращением ввоза импортной ягодной продукции. Следствием этого стало появление у местных аграриев дополнительных перспектив для освоения освободившегося рыночного пространства.

«К тому же все больше людей выбирают органические продукты и ягоды с полезными свойствами, это тоже помогает отрасли развиваться», — добавили в министерстве.

Ягодный ассортимент региона

На подмосковных полях и в защищенном грунте культивируют широкий ассортимент ягодных культур. В их числе — садовая земляника (клубника), голубика, малина, смородина (как черная, так и красная), а также крыжовник. Часть продукции выращивают в открытом грунте, часть — в тепличных комплексах. Такой подход, пояснили в министерстве, позволяет продлить сезон сбора урожая либо уберечь растения от капризов погоды. Отдельные фермерские хозяйства, добавили в ведомстве, занимаются также разведением вишни и черешни.

«Клубника — одна из основных ягодных культур», — уточнили в ведомстве.

Кто отличился?

В число лидеров отрасли, по данным ведомства, входят несколько крупных сельхозпредприятий. Среди них — ООО «Русская ягода» в городском округе Луховицы, ООО «Раздолье» в Одинцовском городском округе, ООО «Коломенская ягода», плодопитомник «Ягода-малина» в Шаховской, а также крестьянско-фермерское хозяйство «Свободный труд» в Дмитрове.

Где самые большие плантации?

Наиболее обширные ягодные угодья, уточнили в министерстве, расположены в нескольких хозяйствах. Это ягодник в Совхозе имени Ленина (Ленинский городской округ), хозяйство «Ягода-Малина» близ деревни Филенино (Шаховской округ), плантации ООО «Русская ягода» в Луховицах, а также угодья «Коломенской ягоды» в Коломне.

Что влияет на цену?

Приобрести подмосковную ягодную продукцию можно разными способами: напрямую у производителей, на местных розничных рынках, специализированных ярмарках, в продуктовых сетях или через интернет-магазины.

«Подмосковные ягоды могут быть как дороже, так и дешевле привозных в зависимости от сезона, сорта и условий выращивания», — пояснили в Минсельхозе.

Сезонная динамика цен

В начале сезона, к примеру, стоимость ранних сортов земляники садовой (клубники) может достигать максимума. Однако в разгар сбора, когда урожай набирает пиковую массу, цены, как правило, заметно идут вниз.

Короткое плечо транспортировки

Свежая и доброкачественная продукция, собранная непосредственно в день реализации, котируется значительно дороже импортных аналогов и привозных южных ягод. Объясняется это просто: подмосковные ягоды вкуснее, ароматнее и полезнее благодаря тому, что путь от грядки до прилавка минимален.

«Затраты на производство — еще один фактор, влияющий на цену. Открытый грунт обычно дешевле в обслуживании, чем теплицы, но погода может влиять на урожайность», — отметили в ведомстве.

Цены в прошлом сезоне

Для сравнения: в 2025 году, по данным ведомства, стоимость одного килограмма подмосковной клубники колебалась в зависимости от месяца. В мае покупателям предлагали ягоду по цене от 500 до 900 руб. В июне ценовой диапазон сузился до 350-650 руб. за килограмм. А в июле клубника подешевела до 250-500 руб.

Прогноз на текущий сезон

В текущем, 2026-м, году, с учетом инфляционных процессов, ожидается, что средняя розничная стоимость в разгар сбора урожая (то есть в середине лета) будет находиться в интервале 300-450 руб. за килограмм. Ранняя же клубника, как и прежде, будет стоить дороже — от 600 руб. за кг.

Где можно собирать клубнику самому?

Как проинформировали в Министерстве сельского хозяйства, ряд подмосковных хозяйств предоставляют посетителям возможность самостоятельно собирать урожай на полях и выкупать собранное по более льготной цене.

Такую услугу, уточнили в ведомстве, предлагают следующие предприятия:

семейная ферма «Красная Слобода» в Клину;

фермерское хозяйство «Клинская ягода»;

ферма «Самосбор малины» в Дмитровском округе.

«Чтобы попасть на такие поля, нужно уточнить актуальные условия и часы работы напрямую в хозяйстве. Некоторые места требуют предварительной записи, другие работают в режиме живой очереди», — пояснили в ведомстве.

