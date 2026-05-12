Стало известно, кто стал самым популярным музыкантом в России

Первый квартал 2026 года стал показательным для российской музыкальной индустрии. Сервис BandLink (аналитический проект «Музыкальный индекс») подвел итоги и выяснил, кого слушали россияне больше всего в январе, феврале и марте, сообщает «Газета.Ru». И надо сказать, рейтинг удивил.

Тройку лидеров составили рэпер Баста, певица Zivert и музыкант Женя Трофимов. Но самое интересное — это их позиции и тенденции, которые они отражают.

Zivert впервые в своей карьере поднялась на вершину чарта. Главную роль здесь сыграл ремейк на легендарный трек покойного Децла «Слезы», который мгновенно стал хитом и принес певице любовь не только старого поколения, но и молодой аудитории.

Клава Кока, в свою очередь, достигла самой высокой позиции в своей карьере благодаря EP «Как я люблю тебя». Но настоящей сенсацией стал взлет рэпера Toxi$, который поднялся со 110-го места на 9-е. Его трек NOBODY буквально взорвал соцсети и стриминги.

Нельзя не отметить и группу «Король и Шут» — выход документального фильма «Король и Шут. Навсегда» вернул интерес к творчеству легендарного панк-коллектива, и они снова вошли в топ-10.

Еще один важный тренд — рост популярности музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта. Россияне все чаще слушают треки «ИИ-Снегурочки» Sasha Komovich, ее фит с Димой Биланом, а также песню виртуальной исполнительницы Jeny Vesna «Внутренний голос».

Аудитория, судя по всему, готова принимать не только живых артистов, но и продукты нейросетей. Аналитики отметили, что в целом предпочтения отдавались отечественным исполнителям в жанрах поп-музыки, рэпа и электроники. Это говорит о том, что российская сцена не только не сдает позиции, но и активно развивается, предлагая слушателям новые имена и свежие звучания.

Ранее ИИ-кавер Канье Уэста на песню Юрия Шатунова возглавил мировые чарты.