«После ковида полезли»: дерматолог объяснила, что будит вирус папилломы

Маленькие мягкие наросты на тонкой ножке или плоские бляшки появляются на шее, лице, под мышками, в паху, на веках. Кто-то не обращает на них внимания, кто-то пытается срезать или прижечь, а кто-то начинает подозревать рак. Врач-дерматолог из подмосковного Подольска Инга Журова в беседе с REGIONS рассказала, почему на коже начинают расти папилломы, чем их нельзя удалять и как сделать так, чтобы они перестали возвращаться.

По словам Журовой, папиллома — это доброкачественное новообразование, вызванное вирусом папилломы человека, которым инфицированы около 90 процентов взрослого населения Земли. Большинство людей даже не подозревают об этом, потому что вирус способен десятилетиями спать в организме. Проблема в том, что ВПЧ насчитывает более ста типов: одни вызывают безобидные наросты на коже, другие поражают слизистые и могут приводить к дисплазии и раку шейки матки, гортани или анальной области, третьи провоцируют остроконечные кондиломы в интимной зоне.

Пока иммунитет силен, он подавляет активность вируса. Но стоит защите ослабнуть, как ВПЧ начинает размножаться в клетках эпидермиса. Триггерами, по словам дерматолога, становятся снижение иммунитета, гормональные изменения, возраст и травмы кожи с трением. Пациенты часто связывают появление папиллом с перенесенным ковидом, сильным стрессом или родами, и эти наблюдения абсолютно верны: любое событие, бьющее по иммунитету или гормональному фону, способно разбудить дремлющий вирус.

У папиллом есть любимые места: шея, где тонкая кожа трется об одежду и украшения, лицо и веки, подмышечные впадины, паховая область, спина и грудь у пожилых. Многие путают их с родинками и бородавками. Простые отличия таковы: папиллома мягкая, часто на ножке, цвета кожи или слегка коричневатая; родинка обычно темнее и стабильна годами; бородавка твердая и шероховатая; кератома сухая и покрыта корочками.

Дерматолог предупредила, что самостоятельно удалять папилломы нитками, ножницами, чистотелом или уксусной кислотой категорически нельзя. Травма может спровоцировать активный рост вируса, сильное кровотечение, инфицирование, а в редких случаях и злокачественное перерождение. Безопасные методы — лазер, криодеструкция, радионож, электрокоагуляция и хирургическое иссечение — доступны только у врача.

Однако удаление, по словам Журовой, лишь половина дела. Если не разобраться с ослабленным иммунитетом, гормональным дисбалансом или хроническим стрессом, папилломы будут возвращаться. Поэтому после процедуры она назначает иммуномодуляторы, противовирусные препараты, витамины и дает рекомендации по образу жизни — высыпаться, питаться разнообразно, двигаться, избегать стрессов и не курить.

Полностью избавиться от вируса невозможно, но его реально держать под контролем. Особого внимания требуют папилломы в интимной зоне и на слизистых — они чаще связаны с онкогенными типами ВПЧ. Женщинам необходимо регулярно сдавать мазок на онкоцитологию, мужчинам — консультироваться с урологом. Срочно показаться врачу нужно, если папиллома быстро растет, меняет цвет или форму, кровоточит, болит, чешется или постоянно травмируется.