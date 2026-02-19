«Жил в доме-помойке»: российский пенсионер построил ловушку для родственников

В Новосибирске развернулась необычная семейная тяжба из-за жилья. Местный 72-летний пенсионер превратил свою двухкомнатную квартиру в настоящую свалку, пытаясь таким образом не впускать на порог бывшую супругу и 25-летнюю дочь, которая является инвалидом. Информацию предоставили в региональном управлении ФССП.

Несколько лет назад эта семья получила квартиру по программе переселения из ветхого фонда. Собственниками стали отец и дочь, однако мужчина сразу отказался впускать родственниц в их законное жилье. Женщины обратились в суд и выиграли дело, получив право на доступ и проживание.

Однако когда жена с дочерью попытались заселиться, их глазам предстала ужасающая картина. Вся квартира оказалась доверху забита мусором и хламом. Пенсионер лишь проложил узкий проход в комнату дочери, наивно полагая, что таким образом он полностью выполнил решение суда. В ситуацию вмешались приставы, которые организовали принудительную уборку. Чтобы вывезти все отходы из захламленного жилья, потребовалось целых два грузовика.

Ранее похожий случай произошел в столице, где женщина, проживающая с девятью кошками, довела квартиру до состояния свалки и игнорировала все требования управляющей компании о наведении порядка. В итоге на нее подали иск с требованием запретить содержание животных и обязать привести жилье в нормальное состояние.