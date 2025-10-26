Жилье со скидкой: кому положены государственные субсидии на покупку квартиры

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, кто может рассчитывать на государственную субсидию для приобретения жилья. Чтобы получить поддержку, гражданин должен одновременно относиться к льготной категории и иметь официальный статус нуждающегося в улучшении жилищных условий, сообщает ТАСС .

Нуждающимися признают тех, у кого нет собственного жилья, чья жилплощадь меньше региональной нормы (например, менее 10 кв. м на человека в Москве или 9 кв. м в Санкт-Петербурге), кто проживает в аварийном доме или имеет в семье тяжелобольного человека, с которым невозможно жить вместе. Важное ограничение: субсидию дают лишь однажды в жизни.

Среди льготных категорий — молодые семьи (до 35 лет), многодетные семьи, военнослужащие с определенной выслугой, бюджетники, госслужащие, участники земских программ, дети-сироты, вынужденные переселенцы, ветераны ВОВ, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и малоимущие.

Размеры помощи различаются: молодым семьям компенсируют 30–35% стоимости жилья, многодетным дополнительно выделяют ₽450 тыс. на погашение ипотеки. Военнослужащие с выслугой 10–25 лет могут получить до 75% стоимости квартиры, а те, кто прослужил более 25 лет, — вплоть до 100%. Для остальных льготников размер субсидии варьируется от 5 до 70% и зависит от срока ожидания в очереди.

Итоговая сумма рассчитывается индивидуально, исходя из региональной стоимости квадратного метра и норматива площади: 42 кв. м на семью из двух человек или 18 кв. м на каждого при трех и более членах семьи.

