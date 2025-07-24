Житель Камчатки со змеей в руках и пьяным заявился в ГАИ жаловаться на лишение прав
Житель Камчатки пьяным приехал в ГАИ жаловаться на лишение прав
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
На Камчатке пьяный водитель приехал в ГАИ на своей машине, чтобы оспорить лишение прав. С собой он взял змею. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в своем аккаунте в соцсетях.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что, как только автомобиль остановился, инспекторы ДПС, находившиеся поблизости, сразу обратили внимание на признаки алкогольного опьянения у водителя.
Водитель прошёл проверку, результаты которой показали, что содержание алкоголя в его крови превышает норму в пять раз.
«В Госавтоинспекцию Камчатского края на своем автомобиле приехал 63-летний мужчина, чтобы подать жалобу на то, что его лишили права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении.
Любопытно, что у нарушителя был с собой его домашний любимец — змея, — сообщили в Госавтоинспекции.
Мужчину лишили права управлять транспортным средством, а на него составили протокол. Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку, а к водителю было применено административное задержание.
В ГИБДД сообщили, что со змеей все хорошо, она находится в ожидании своего хозяина.