Житель Кемерово заявил, что местный водозабор сбрасывает в реку «непонятную муть»

Мужчина заметил странный запах и цвет реки Томь. По его мнению, в воду попадают химикаты, которые сбрасывает водозабор недалеко от поселка Металлплощадка. Об этом сообщает издание «Vse42.ru»

Кемеровчанин забил тревогу в социальных сетях, когда обнаружил запах хлорки, исходящий от местной реки. По его словам, даже на камнях присутствует белый осадок. Он видит это ежедневно в утренние часы. Из-за этого невозможно нормально дышать, а речь по рыбалку и вовсе не идет.

Он пожаловался кузбасским властям. А кузбасское Министерство природных ресурсов и экологии порекомендовало местному жителю подать жалобу в Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.Томь – объект, за которым осуществляется федеральный надзор.