Житель Подмосковья случайно выстрелил себе в ногу из гвоздезабивного пистолета
Врачи Одинцовской больницы спасли мужчину с гвоздем в ноге
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Житель Подмосковья случайно задел гвоздезабивной пистолет во время строительных работ. В результате гвоздь полностью вошел в ногу между большой и малой берцовыми костями.
С травмой 21-летний молодой человек был доставлен в Одинцовскую больницу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Как рассказал заведующий травмпунктом Сергей Ходарев, пациенту сделали рентгенографию, которая показала, что гвоздь повредил только мягкие ткани и межкостную мембрану.
«При помощи специального инструмента мы извлекли инородное тело, затем обработали рану и сделали перевязку», — сообщил Ходарев.
Сейчас мужчина уже чувствует себя хорошо. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении.
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