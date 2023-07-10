Житель Подмосковья случайно выстрелил себе в ногу из гвоздезабивного пистолета

Житель Подмосковья случайно задел гвоздезабивной пистолет во время строительных работ. В результате гвоздь полностью вошел в ногу между большой и малой берцовыми костями.

С травмой 21-летний молодой человек был доставлен в Одинцовскую больницу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказал заведующий травмпунктом Сергей Ходарев, пациенту сделали рентгенографию, которая показала, что гвоздь повредил только мягкие ткани и межкостную мембрану.

«При помощи специального инструмента мы извлекли инородное тело, затем обработали рану и сделали перевязку», — сообщил Ходарев.

Сейчас мужчина уже чувствует себя хорошо. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году начнется ремонт взрослой поликлиники в Ивантеевке.