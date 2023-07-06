Губернатор Подмосковья: ремонт во взрослой поликлинике в Ивантеевке начнется в 2024 году

Ремонтные работы во взрослой поликлинике в Ивантеевке стартуют в следующем году. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Главе региона поступило обращение от жительницы города, которая рассказала, что в Ивантеевке отремонтировали детскую поликлинику, но есть запрос на проведение работ и во взрослой.

«Что касается взрослых (прим. ред. – поликлиник) – они тоже кардинально будут преображены. В Ивантеевке большая поликлиника. В следующем году она стоит в программе», - сообщил губернатор.

По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, на ремонт учреждения потребуется чуть больше года с учетом всех конкурсных процедур. Завершение работ запланировано на конец 2024-го. Также в следующем году проведут ремонт взрослой поликлиники в Пушкино.

Стригункова отметила, что в ходе ремонта медучреждения стараются закрывать полностью – это позволяет провести работы быстрее. Однако это делается только при наличии возможности в муниципалитете. Если подобной возможности нет, учреждения ремонтируют частями, блоками. Губернатор поручил главе Пушкинского округа Максиму Красноцветову держать этот момент на контроле и не допустить коллапса.

«Я прошу все необходимые комментарии жителям предложите. И альтернативу – где в это время мы можем разместить поликлинику», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что в Подмосковье происходит радикальная замена тяжелого медицинского оборудования.