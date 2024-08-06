Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой до вечера вторника

В Подмосковье сегодня будут неблагоприятные метеоусловия, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Непогода сохранится в Московской области до девяти часов вечера вторника. Жителей региона призвали быть предельно внимательными при нахождении на улице.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова объяснила, почему первая половина августа в Подмосковье будет дождливой.