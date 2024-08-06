Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой до вечера вторника
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В Подмосковье сегодня будут неблагоприятные метеоусловия, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Непогода сохранится в Московской области до девяти часов вечера вторника. Жителей региона призвали быть предельно внимательными при нахождении на улице.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова объяснила, почему первая половина августа в Подмосковье будет дождливой.