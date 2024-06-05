Жителей Подмосковья предупредили о граде, ливне, грозе и порывистом ветре в среду

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13:00 до 22:00 в среду местами ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер со скоростью от пятнадцати до семнадцати метров в секунду. В отдельных районах региона прогнозируется град.

В ведомстве напомнили, что в непогоду желательно оставаться дома или в укрытии, а при выходе на улицу использовать защитные элементы — зонт, плащ и резиновые сапоги. Также следует быть предельно внимательными за рулем и при переходе проезжей части.

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