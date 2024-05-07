Жителей Подмосковья предупредили о заморозках до минус трех градусов

Завтра в Подмосковье ожидаются заморозки до минус трех градусов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, минусовые температуры будут наблюдаться в регионе предстоящей ночью и утром в среду.

В ведомстве напомнили, что при заморозках нужно быть предельно внимательными. Автомобилистов призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, отказаться от обгонов и резких торможений.

Ранее врач-невролог Татьяна Виноградова рассказала, из-за какой погоды может возникнуть мигрень.