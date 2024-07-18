Жителей Подмосковья предупредили об усилении ветра и ливнях в пятницу
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Ближайшей ночью в Подмосковье прогнозируется ухудшение погоды, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода сохранится до вечера пятницы.
В регионе ожидается усиление ветра, ливни, местами сильные, а также грозы, указали синоптики.
Ранее главный внештатный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев напомнил правила оказания первой помощи при солнечном ожоге.