Жителям Подмосковья объяснили правила первой помощи при солнечном ожоге

Длительное пребывание под активными солнечными лучами может закончиться не только красивым загаром, но и ожогами.

Как объяснил главный внештатный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев, слова которого приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, солнечный ожог — это такая же термическая травма кожи, как и ожог от горячего предмета. Специалист напомнил правила первой помощи в таких ситуациях.

«Первое, что необходимо сделать, — немедленно прекратить воздействие солнца. Переместите пострадавшего в тень или помещение и охладите кожу, используя прохладную воду или холодный компресс», — сказал Александр Григорьев.

На кожу пострадавшего следует нанести специальное средство для лечения ожогов. При этом прикладывать к травмированному участку лед, а также наносить на него масла и спиртосодержащие составы, подчеркнул врач, категорически нельзя.

Второе правило — пострадавший должен пить как можно больше воды, желательно подсоленной. Это нужно для того, чтобы избежать обезвоживания. При необходимости можно употребить обезболивающее. Если самочувствие ухудшается, то нужно сразу же обратиться к врачу.