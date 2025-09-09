Жителей Подмосковья пригласили на просветительскую акцию «Поделись своим знанием»

С 1 по 30 сентября Российское общество «Знание» проводит Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим знанием». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках акции государственные и общественные деятели, успешные предприниматели, преподаватели университетов и деятели культуры поделятся своими знаниями и историями успеха в образовательных учреждениях страны.

С 2021 года в мероприятиях акции приняли участие более 700 тыс. молодых людей, для которых выступили почти 10 тыс. экспертов из разных областей знаний.

В рамках акции в учебных заведениях по всей стране будут проводиться открытые уроки и мастер-классы с участием известных ученых, спортсменов, предпринимателей и представителей искусства.