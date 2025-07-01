Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

Стартовал Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи в 2025 году. Его организует Минтруд России. Цель конкурса — выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.

Принять участие в конкурсе могут представители следующих организаций, осуществляющие трудоустройство молодежи в различных сферах экономики на территории РФ: коммерческих организаций; индивидуальных предпринимателей; некоммерческих организаций; образовательных организаций; государственных и муниципальных учреждений; государственных корпораций; органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ; федеральных органов исполнительной власти.

Подать заявку на участие можно до 31 августа. С 8 сентября по 19 октября пройдет оценка практик экспертным советом. Финальный этап конкурса пройдет с 3 по 4 декабря. Итоги подведут 5 декабря.

Доступные номинации: «Команда без границ: эффективные решения в инклюзивном трудоустройстве», «Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории», «Двойное преимущество: эффективные модели взаимодействия образования и бизнеса», «Твой компас в мире профессий: эффективные практики работодателей», «Путь к призванию: инновационные методики образовательных организаций в профориентационной работе», «Молодые таланты или молодые лидеры в ключевых приоритетных отраслях», «Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру», «Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов», «Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере», «Молодежь в центре внимания: формирование уникальной корпоративной культуры для нового поколения», «Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов».

Подробная информация о конкурсе представлена здесь.