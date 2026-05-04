Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать во втором модуле «Диктанта здоровья». Он проходит с 4 по 22 мая 2026 года. Его темы — «Движение – жизнь» и «Питаемся правильно». Принять участие можно на портале диктант-санпросвет.рф .

Первый этап масштабной просветительской акции проекта «Санпросвет» прошел по всей России с 13 по 24 апреля 2026 года по темам гигиены рук и здоровой улыбки.

Общее число участников первого этапа составило 1 612 179 человек. В очных стартах приняли участие дети, подростки и молодежь. Также проверить свои знания можно было в онлайн-формате. Диктант включал 20 тематических вопросов. По итогам участия каждый получил электронный сертификат с персональными результатами и пояснениями от экспертов.