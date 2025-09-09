Жителей Подмосковья пригласили принять участие в проекте «С рюкзаком спиной»

В рамках реализации Всероссийского проекта «Походы Первых — Больше, чем путешествие» в мае 2024 года состоялся Всероссийский туристический слет «Маевка». По его итогам были сформулированы основы организации и проведения похода, которые легли в основу образовательного курса «Организация похода для детей и молодежи». В 2025 году участники, прошедшие курс, вместе со своей командой смогут отправиться в поход по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» в рамках проекта «С рюкзаком за спиной».

Реализация походных туров направлена на предоставление возможности людям, освоившим основы организации и проведения похода в рамках образовательного курса «Организация похода для детей и молодежи», реализовать полученные знания и навыки на практике. Проект направлен на повышение интереса к походному туризму среди детей и молодежи, которые централизованно смогут отправиться в поход под руководством инструктора-проводника.

Таким образом, получателем сертификата «Больше, чем путешествие» станет участник, окончивший обучающий курс, но не имеющий достаточного опыта для самостоятельной организации похода, а реализацию похода возьмет на себя опытный турист, входящий в реестр инструкторов-проводников.

В 2025 году планируется реализация походных туров, в рамках которых более 9 тыс. человек отправятся в поход по сертификату программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».