Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Парки России — будущим поколениям»

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе «Парки России — будущим поколениям». Он проходит в рамках межкомиссионного проекта Общественной палаты РФ «Год семьи в парках России».

Конкурс нацелен на популяризацию парков России как мест для всестороннего развития личности ребенка и семейного отдыха; совершенствование сферы развития общественных пространств и парков для семейного досуга; укрепление семейных ценностей и традиций.

Конкурс проводится совместно с Ассоциацией Фребель-педагогов и экспертами АНО «Центр развития общественных пространств и парков» для дошкольных учреждений и семей с детьми школьного и дошкольного возраста.

К участию приглашаются воспитатели, старшие воспитатели, специалисты дошкольных образовательных организаций, а также семьи с детьми.

Конкурс проводится в нескольких номинациях: «Наш любимый парк», «Наш любимый парк» (с использованием Даров и наборов Фребеля), «Парки России в судьбе моей семьи».

Для участия нужно до 24 ноября выбрать номинацию, создать тематическую видеопрезентацию или видеоролик и опубликовать работу во «ВКонтакте». В посте необходимо указать номинацию и хештег #ПаркиБудущего. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

Победителей определят в период с 25-го по 30-е ноября. Итоги конкурса подведут 2 декабря.