Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Зеленая премия»

ППК «РЭО» с 1 июля по 1 ноября проводит ежегодный конкурс проектов в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии «Зеленая премия».

Цель «Зеленой премии» — повышение имиджа профессий в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла, популяризация реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, осознанного потребления и формирования новой экологической культуры среди населения России.

Победителями «Зеленой премии» станут физические и юридические лица, культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами в природоохранной сфере.

Принять участие в «Зеленой премии» можно в профильных треках «Профессиональный трек» и «Общественный трек». Профессиональный трек выявляет лучшие экологические практики: проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших, средних специальных учебных заведений и школ, социальных предпринимателей, аграрно-промышленного комплекса, а также технологические и цифровые проекты. Общественный трек выявляет экологических лидеров в обществе, тиражирует и масштабирует лучшие общественные и некоммерческие проекты в природоохранной отрасли, поддерживает экологические центры. Такие проекты не только повышают общий культурный уровень населения, но и вдохновляют на ответственное отношение к природе.

Подать заявку можно на сайте конкурса по этой ссылке до 23:59 1 ноября.